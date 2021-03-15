Друг мужа Легкоступовой рассказал, что тот перед смертью поил ее алкоголем

"Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но была в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе в гости",
"Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил ,что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот",
"Я после всего этого просто перестал с ним общаться. Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать пока меня вызовут. Но это так и не случилось".