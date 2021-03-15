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Друг мужа Легкоступовой рассказал, что тот перед смертью поил ее алкоголем

Стелла Шмель
1 час назад
Певица Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года, детали обстоятельств ее кончины до сих пор доподлинно не установлены, следствие продолжает проверку. Издание "Комсомольская правда" организовала откровенное интервью с другом ее мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Именно его родственники Легкоступовой обвиняют в смерти певицы.
Друг мужа Легкоступовой рассказал, что тот перед смертью поил ее алкоголем
Фото: @legkostupovavalentina@legkostupovavalentina
"Я хорошо помню тот день. Валентина еще была жива, но была в состоянии комы. Юра мне позвонил и сказал, что ему нужно со мной встретиться и поговорить. Голос у него тогда был настолько взволнованный, что я отложил все дела и пригласил его к себе в гости",
- вспоминает его друг, который отметил, что Фирсов в тот день был сам не свой.
"Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: "я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом". Он говорил ,что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот",
- рассказал он. Как сообщает "Комсомольская правда", друг Фирсова пожелал остаться анонимным, "однако следствию мы готовы предоставить все его данные", сказано в материале издания.
Ему задали вопрос, почему тот не рассказал эти детали представителям правоохранительных органов, на что тот ответил:
"Я после всего этого просто перестал с ним общаться. Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать пока меня вызовут. Но это так и не случилось".
Звёзды,Юрий Фирсов,Валентина Легкоступова,СКР,МВД,Комсомольская правда,
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