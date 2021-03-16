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Перенесшая кому бывшая жена Аршавина госпитализирована с COVID

Мария Грибова
2 часа назад
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, перенесшая аутоиммунное заболевание и панкреатит, несколько дней нахождения в реанимации в искусственной коме, вновь попала в больницу.
Перенесшая кому бывшая жена Аршавина госпитализирована с COVID
Фото: @arshavina_alisia__mb@arshavina_alisia__mb
На этот раз у Казьминой диагностировали тяжелую форму коронавируса. Об этом сообщила ее мать Наталья Сарычева в Instagram.
«Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID и пневмония с осложнением»,
— написала Наталья под одним из своих постов.
Звёзды,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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