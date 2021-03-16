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Бузова сообщила о новом романе 

News.ru и ещё 1 16 марта 2021
Бузова сообщила о новом романе
Фото: @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает.
В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.
Отношения Бузовой с Манукяном длились полтора года, но свадьба так и не состоялась. В результате они посвятили друг другу печальные песни: Бузова — композицию под названием «Грустный трек», а Манукян — «Ты обнулила». Позже поклонники певицы предположили, что у Бузовой появился новый бойфренд — футболист Артём Зуев.
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