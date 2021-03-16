Бузова сообщила о новом романе 

Телеведущая и певица Ольга Бузова через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает.

В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.