Бузова сообщила о новом романе 

Телеведущая и певица Ольга Бузова через полтора месяца после скандального расставания с рэпером Давидом Манукяном сообщила, что состоит в новых отношениях. Имя очередного возлюбленного она пока не раскрывает.
В эфире передачи «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ у певицы напрямую спросили, свободна ли она в данный момент. На это Бузова решительно заявила, что уже не одинока, но раскрывать детали нового романа отказалась.
Отношения Бузовой с Манукяном длились полтора года, но свадьба так и не состоялась. В результате они посвятили друг другу печальные песни: Бузова — композицию под названием «Грустный трек», а Манукян — «Ты обнулила». Позже поклонники певицы предположили, что у Бузовой появился новый бойфренд — футболист Артём Зуев.