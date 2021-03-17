Барановская посмеялась над людьми, уверенных в ее чувствах к Аршавину

"Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж — то за Сашу Гордона, в очередной раз, то еще за кого-нибудь... Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется. Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что «идут годы», а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского".
"Потому что когда что-то не получилось в отношениях, то после показа счастливых моментов тебе нужно объяснять, почему расстались, а этого не всегда хочется. Но, честно, есть в этом и положительная сторона: судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали".