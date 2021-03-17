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Барановская посмеялась над людьми, уверенных в ее чувствах к Аршавину

Мира Маркина
2 часа назад
Юлия Барановская в беседе с изданием "7 дней" высказалась о своем отношении к слухам про ее личную жизнь.
Не так давно телеведущей приписывали роман с ее коллегой по передаче "Мужское/Женское" Александром Гордоном. После его развода с супругой в 2020 году слухи вспыхнули с новой силой:
"Я давно не обращаю внимания на то, что меня каждый месяц выдают замуж — то за Сашу Гордона, в очередной раз, то еще за кого-нибудь... Как рассуждают люди: если после расставания с Аршавиным ты ни разу официально не представила нового мужчину, значит, либо ты спишь со всеми подряд, либо ждешь, когда он вернется. Многие всерьез считают, что Андрей сгрыз себе все локти, а другие уверены, что «идут годы», а я сижу и жду его. Наверное, в тот день, когда я опубликую пост, под которым не оставят ни одного комментария про Аршавина, я выпью на радостях бокал шампанского".
В разговорах с прессой Юлия обычно не вдается в подробности личной жизни и об отношениях с Аршавиным старается не вспоминать. Телеведущая и футболист прожили в гражданском браке девять лет, Барановская родила спортсмену троих детей - сыновей Артема и Арсения и дочку Яну.
Телеведущая заявила, что расскажет о своем избраннике публично, когда будет уверена в возлюбленном:
"Потому что когда что-то не получилось в отношениях, то после показа счастливых моментов тебе нужно объяснять, почему расстались, а этого не всегда хочется. Но, честно, есть в этом и положительная сторона: судя по комментариям, как женщину меня со счетов не списали".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что перенесшая кому бывшая жена Аршавина госпитализирована с COVID-19.
Звёзды,Юлия Барановская,Александр Гордон,журнал "7 Дней",
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