Барановская посмеялась над людьми, уверенных в ее чувствах к Аршавину

В разговорах с прессой Юлия обычно не вдается в подробности личной жизни и об отношениях с Аршавиным старается не вспоминать. Телеведущая и футболист прожили в гражданском браке девять лет, Барановская родила спортсмену троих детей - сыновей Артема и Арсения и дочку Яну.