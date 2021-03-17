Забавные фотографии звезд со школьного выпускного 

Для большинства людей традиционный танец на выпускном вечере — одно из самых памятных событий подросткового возраста. Неловкие первые поцелуи и медленные танцы, роскошные наряды и, конечно же, позирование в паре для фотографий. Все это было и у знаменитостей. Перед вами — коллекция снимков с выпускных вечеров знаменитостей, которые тогда были юными и немного неловкими, как и любые другие подростки.