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Звезда «Универа» перенесла вторую операцию на груди 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди. Об этом она рассказала в публикации в Instagram.
По словам 34-летней артистки, она перенесла маммопластику в 2011 году.
«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу», — поделилась Хилькевич. Восстановление после первого хирургического вмешательства на бюсте, по ее словам, прошло легко, однако вскоре у нее возникли осложнения — ей понадобилось провести повторную операцию.
«Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани», — призналась звезда «Универа». В данный момент она восстанавливается после хирургического вмешательства.
Ранее Анна Хилькевич призналась в желании усыновить ребенка. Известно, что она воспитывает двух дочерей от второго брака с бизнесменом Артуром Волковым.
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Звёзды , Видео , Артур Волков , Анна Хилькевич
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