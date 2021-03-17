Поклонник-олигарх подарил Муцениеце "Майбах" за 10 миллионов рублей

В данный момент артистка задействована в проекте "Голос. Дети" на Первом канале. Именно поэтому некоторые коллеги на ТВ знают о том, что происходит в личной жизни актрисы. Так, ведущий Александр Шаранин заявил, что за Муцениеце ухаживает богатый мужчина: