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Поклонник-олигарх подарил Муцениеце "Майбах" за 10 миллионов рублей

Мира Маркина
1 час назад
Богатый поклонник Агаты Муцениеце подарил актрисе "Майбах" за 10 миллионов рублей.
В данный момент артистка задействована в проекте "Голос. Дети" на Первом канале. Именно поэтому некоторые коллеги на ТВ знают о том, что происходит в личной жизни актрисы. Так, ведущий Александр Шаранин заявил, что за Муцениеце ухаживает богатый мужчина:
"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил".
Сама Агата отреагировала на слова коллеги с юмором.
Ранее после публикации в Сети провокационных фото Муцениеце приписывали роман с режиссером Климом Шипенко. Несколько дней актриса хранила молчание, но затем заявила, что никогда не стала бы связываться с женатым мужчиной:
"Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости таковы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце застали в объятиях женатого режиссера.
Звёзды,Клим Шипенко,Агата Муцениеце,
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