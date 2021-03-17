Поклонник-олигарх подарил Муцениеце "Майбах" за 10 миллионов рублей

"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате «Майбах» за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил".
"Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости таковы, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения".