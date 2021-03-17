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Джоли представит в суде доказательства насилия со стороны Питта

Мария Грибова
1 час назад
Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Об этом сообщает The Blast.
Джоли представит в суде доказательства насилия со стороны Питта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новое судебное разбирательство может включать в себя в том числе показания трех несовершеннолетних детей Шайло, Нокса и Вивьен. Мэддокс, Захара и Пакс также могут потенциально выступить на заседании.
Напомним, что актриса подала на развод в сентябре 2016 года.
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