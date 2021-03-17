На слуху: олигарх подарил Муцениеце «Майбах» за 10 миллионов 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Бедрос Киркоров в разговоре с изданием «Собеседник» назвал имя женщины, которую всю жизнь любит его сын. По словам отца поп-короля, Филипп раз и навсегда отдал свое сердце бывшей супруге Алле Пугачевой

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В данный момент артистка задействована в проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Именно поэтому некоторые коллеги на ТВ знают о том, что происходит в личной жизни актрисы. Так, ведущий Александр Шаранин заявил, что за Муцениеце ухаживает богатый мужчина.

Новое судебное разбирательство может включать в себя в том числе показания трех несовершеннолетних детей Шайло, Нокса и Вивьен. Мэддокс, Захара и Пакс также могут потенциально выступить на заседании.

Многие российские актеры в поисках лучшей жизни уезжают за границу. Они планируют покорить другие страны и обосноваться там, но не всегда все идет по плану. Иногда у деятелей искусства получается уехать за рубеж и построить там карьеру, а иногда они возвращаются в Россию.

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Для большинства людей традиционный танец на выпускном вечере — одно из самых памятных событий подросткового возраста. Неловкие первые поцелуи и медленные танцы, роскошные наряды и, конечно же, позирование в паре для фотографий. Все это было и у знаменитостей.