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«Мое сердце разбито»: вдова Грачевского обратилась к мужу, которому исполнилось бы 72 года 

Teleprogramma.pro и ещё 6 6 часов назад
«Мое сердце разбито»: вдова Грачевского обратилась к покойному мужу
Фото: Globallookpress.com
Вдова руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Instagram обратилась к покойному мужу, которому 18 марта 2021 года исполнилось бы 72 года.

«Сегодня твой день и он без тебя. Мое сердце разбито. Никто так не любит и не любил жизнь. Я никак не могу в это поверить. Ты мое все! Я любила, люблю и буду любить тебя до последнего вздоха вселенной всей! С днем рождения, мой Боря».

«Светлая память Боре», «Мы любим его и очень скучаем», «Катюша, сил вам выдержать все это», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Борис Грачевский в конце 2020 года подхватил коронавирус. Первое время он лечился в домашних условиях. Затем его отвезли в больницу, где его состояние стало ухудшаться. В какой-то момент режиссера ввели в искусственную кому, из которой он, к сожалению, уже не вышел. А него осталось четверо детей от трех разных браков.
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