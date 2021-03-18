«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой 

«Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила».