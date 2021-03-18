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«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 2 часа назад
«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой
Фото: @legkostupovavalentina
Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что его жену исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову можно было спасти, если бы медики не допустили роковую ошибку. Ее первым делом повезли в наркологическую клинику, а надо было в травматологию. Певице требовалось сделать МРТ головного мозга.

«Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила».

Как отметил Юрий Фирсов, родные Валентины Легкоступовой не считают его за родственника. Они аргументируют это тем, что он прожил с ней всего девять месяцев, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Валентина Легкоступова упала в ванной у себя дома. Она выпивала в течение нескольких дней с мужем Юрием Фирсовым. Родные исполнительницы считают, что он виновен в ее смерти.
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Звёзды , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Комсомольская правда
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