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Сын Алибасова рассказал о доме отца за 58 миллионов 

Teleprogramma.pro 13 минут назад
В последнее время имя продюсера коллектива «На-На» Бари Алибасова ассоциируется исключительно со скандалами. После двух лет законного брака 73-летний музыкальный деятель развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Его сын заявил, что у папы проблемы с памятью и увез его в Калининград, где он сломал ногу. Теперь мужчина передвигается на коляске.
Адвокат его экс-супруги рассказала Teleprogramma.pro, что вся семья Шукшиных беспокоится о состоянии мужчины, который теперь живет далеко от них и присмотреть за ним стало фактически невозможно. После этих слов наследник продюсера поспешил приобрести для папы в рассрочку загородный дом в Московской области поселка Петрово-Дальнее. Сейчас в нем идет ремонт полным ходом. По словам Алибасова-младшего, коттедж выполнен в скандинавском стиле и в нем предусмотрено все для восстановления родственника. Скоро в нем появится соляная комната, тренажерный зал и инфракрасная сауна для прогрева спины.

«Все это обойдется мне в 58000000 рублей. А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция», — сказал сын продюсера.

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