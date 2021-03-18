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«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой 

Мария Грибова 1 час назад
«Юрочка, я сейчас умру»: Фирсов вспомнил последние слова Легкоступовой
Фото: @legkostupovavalentina
Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что его жену Валентину Легкоступову можно было спасти, если бы врачи не допустили роковую ошибку. Он также поделился ее последними словами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Фирсова, артистку первым делом повезли в наркологическую клинику, а надо было в травматологию. Легкоступовой требовалось сделать МРТ головного мозга.

«Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: "Юрочка, я сейчас умру". Потеряла сознание и больше в себя не приходила».

Юрий также поделился, что родные Валентины Легкоступовой не считают его за родственника, поскольку он прожил с ней всего девять месяцев.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ольга Бузова сообщила о новом романе.
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