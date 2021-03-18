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«Мне больно»: рожденный от нищего депутата ребенок оказался не нужен Максаковой 

Экспресс газета 4 часа назад
Мария Максакова упрекнула мать в том, что она игнорирует внука
Фото: Александр Шалгин/ТАСС
Актриса Людмила Максакова и ее поющая наследница Мария не общаются на протяжении нескольких лет. Не секрет, что мать артистки была категорически против ее отъезда на Украину. Вот только Мария Максакова не стала слушать возражения родительницы, отправившись на постоянное место жительства в Киев на пару со своим супругом.
Увы, но вскоре, экс-депутат Госдумы трагически падет от неизвестного киллера, оставив оперную диву безутешной вдовой с маленьким ребенком на руках.
На момент отъезда из страны, бывшая солистка Мариинского театра почему-то оставила двоих своих старших детей с их биологическим отцом Владимиром Тюриным, которого после обвинила в жестоких побоях и систематических унижениях. При этом дива почему-то со спокойной душой покинула Россию-матушка, зная, что ненаглядные чада пребывают в руках «деспота».
А не так давно Мария все же вернулась в Россию, дабы урегулировать вопросы с недвижимостью. Но ее приезд почему-то не очень обрадовал собственную мать и двоих старших наследников.
По словам артистки, Тюрин не дает ей видеться с кровиночками, от чего ее сердце ну просто рвется на части. А когда в ее адрес посыпались обвинения в нежелании мириться с Людмилой Максаковой, певица внезапно осознала, что настало время для запоздалого визита к маме.

«Садальский говорил, что я рву сердце матери… И у меня стало сердце щемить неприятно. Я подумала, а вдруг она действительно страдала все это время, ждет моего приезда. И я поехала к ней. Но, конечно, мне в голову не приходило, что меня ждет этот ледяной душ с ее стороны. Мама не открыла мне дверь», — посетовала Мария в беседе с «КП».

В общем воссоединение счастливого семейства так и не состоялось и Максакова решила откровенно рассказать об отношении своей мамы к собственным внукам. С ее слов получается, что актриса интересуется только ее старшими детьми, рожденными от очень обеспеченного человека. А вот ее нищий Ванечка, чьего отца и вовсе не стало несколько лет назад, совершенно не интересен звездной бабушке.
«Она Ваню никогда не видела, не слышала, она игнорирует все мои призывы хотя бы по телефону с ним поговорить, или хоть по видеосвязи, хоть как. Хотя Ваня ей регулярно шлет привет и приглашает ее постоянно. Мне больно, что мама общается только с моими младшими детьми. Она считает их хорошими, поскольку у них богатый папа. С Ваниным папой печальная история приключилась, поэтому это уже внук, который не стоит ее внимания», — пожаловалась Мария.
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Звёзды , Владимир Тюрин , Людмила Максакова , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума
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