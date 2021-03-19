Ещё
Далее:
Читайте также:

Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения
Фото: @_agentgirl_
Прошедший день рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой по праву претендует на звание вечеринки года. Не к каждой звезде на 30-летие заглядывает с подарками сама Алла Пугачева.
Это не говорят уже о том, что девушка закатила «пати» в центре Москвы на две сотни человек за 16 миллионов рублей. Хотя, если оценить стоимость подарков от гостей, то мероприятие, возможно, и окупилось. Ивлеева, не будь профессиональным блогером, конечно же, похвасталась подарками в Instagram.
Коллега по цеху Эльдар Джарахов презентовал звезде домашнюю пивоварню, а Ксения Собчак отметилась банкой сгущенки. Но модницам, наверняка, интереснее, какие сумочки, одежду и украшения подарили девушке знаменитости.
По отчету Ивлеевой «Комсомольская правда» составила список дорогих подарков с ценами: сделанное на заказ винтажное колье с жемчугом и бриллиантами от Филиппа Киркорова — от 3 миллионов рублей; кольцо с желтым бриллиантом от Элджея — от 1 миллиона; крестик из белого золота с изумрудами от Примадонны — от 600 тысяч рублей; кроссовки лимитированной серии от Элджея — от 600 тысяч рублей; сумочка от Димы Билана — 90 тысяч; ридикюль от анонимного гостя — 178 тысяч; часы с бриллиантами от Александра Реввы бренда его жены — 71 тысяча; банный халат от Клавы Коки — 34 тысячи.
Также среди подарков Ивлеевой значатся набор для хранения вина, бокалы с позолотой, массажные очки и бронежилет.
Видео дня. Что делает с организмом кунжут
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я для нее – зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Алексея Баталова к матери «Я для нее – зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Алексея Баталова к матери «Хороший был человек, но рано умер»: Галина Ненашева высказалась о своем третьем муже «Хороший был человек, но рано умер»: Галина Ненашева высказалась о своем третьем муже «В ожидании»: 41-летняя Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе «В ожидании»: 41-летняя Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Эльдар Джарахов , Дима Билан , Ксения Собчак , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему зумерам не нужна интимная близость
05:29
Почему зумерам не нужна интимная близость
Любовь
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
06:55
Бытовые вещи, которые на самом деле токсичны
Дом и сад
Звезды, которые воспитывают особенных детей
03:51
Звезды, которые воспитывают особенных детей
Звёзды
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
04:56
У дагестанки отбирают троих детей за тату и «аморальный» инстаграм
Дети
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение