«Хороший был человек, но рано умер»: Ненашева о третьем муже 

«Он у меня в коллективе работал. Его, кстати, к нам мой второй муж пригласил. Мы артисты такие — варимся в своем соку. Такая у нас работа. С Борисом мы были счастливы. Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным. Мне говорили, что он со мной из-за моей известности, но я не верила. Не всегда это так. У нас были настоящие чувства».