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«Хороший был человек, но рано умер»: Ненашева о третьем муже 

Даня Виттиг 1 час назад
«Хороший был человек, но рано умер»: Ненашева о третьем муже
Фото: кадр из передачи
Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем третьем муже. Известно только то, что его звали Борис.

«Он у меня в коллективе работал. Его, кстати, к нам мой второй муж пригласил. Мы артисты такие — варимся в своем соку. Такая у нас работа. С Борисом мы были счастливы. Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным. Мне говорили, что он со мной из-за моей известности, но я не верила. Не всегда это так. У нас были настоящие чувства».

Певица призналась, что однажды сделала аборт от Бориса, потому что к тому моменту мужа уже не любила.

«Он потом чуть с ума не сошел. Он хорошо к детям всегда относился. Хороший был человек, но рано умер. Я просто в один момент не захотела с ним жить. Мы с ним разводиться за ручку шли. Он думал, что это все временно», — заявила исполнительница.

Ранее "Рамблер" сообщал о связи между тестостероном и щедростью.
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