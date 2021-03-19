Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения 

День рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой завоевало право называться вечеринкой года. Не к каждой звезде на 30-летие заезжает Алла Пугачева Ксения Собчак и другие звезды.

Торжество вышло в копеечку, вечеринка на две сотни человек стоила Ивлеевой 16 миллионов рублей. Хотя подарки звездных друзей сполна окупили затраты.

Эльдар Джарахов презентовал звезде домашнюю пивоварню, а Ксения Собчак отметилась банкой сгущенки.

При этом Киркоров подарил девушке винтажное кольцо с жемчугом и бриллиантами, сделанное на заказ, которое стоит больше трех миллионов рублей. Муж и рэпер Элджей подарил Насте кольцо с желтым бриллиантом, его стоимость составила около миллиона.