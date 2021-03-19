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Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения 

Даня Виттиг 47 минут назад
Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения
Фото: @_agentgirl_
День рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой завоевало право называться вечеринкой года. Не к каждой звезде на 30-летие заезжает Алла Пугачева, Ксения Собчак и другие звезды.
Торжество вышло в копеечку, вечеринка на две сотни человек стоила Ивлеевой 16 миллионов рублей. Хотя подарки звездных друзей сполна окупили затраты.
Эльдар Джарахов презентовал звезде домашнюю пивоварню, а Ксения Собчак отметилась банкой сгущенки.
При этом Киркоров подарил девушке винтажное кольцо с жемчугом и бриллиантами, сделанное на заказ, которое стоит больше трех миллионов рублей. Муж и рэпер Элджей подарил Насте кольцо с желтым бриллиантом, его стоимость составила около миллиона.
Крестик из белого золота с изумрудами от Примадонны вышел на 600 тысяч рублей, Дима Билан преподнес сумочку за 90 тысяч, а Александр Рева — часы за 71 тысячу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее "Рамблер" сообщал, как Тимати создает шумиху вокруг шоу "Холостяк".
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Звёзды , Тимати , Эльдар Джарахов , Дима Билан , Ксения Собчак , Алла Пугачева
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