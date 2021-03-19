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Участница «Холостяка» появилась на дне рождения дочери Тимати

Мария Грибова
2 часа назад
Мария Вебер опубликовала видео с праздника дочери рэпера и главного героя «Холостяка» Тимати. Роликом участница проекта поделилась на своей странице в Instagram.
Участница «Холостяка» появилась на дне рождения дочери Тимати
Фото: @vebermariia@vebermariia
Вебер добавила к записи эмодзи в виде праздничных фейерверков, а также подписала цифру семь. Именно столько исполнилось дочери музыканта Тимати и модели Алены Шишковой.
Стоит отметить, что Вебер полетела на Мальдивы в составе кэмп-лагеря Тимура Юнусова.
Звёзды,Мария Вебер,Тимати,
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