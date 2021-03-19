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На слуху: стала известна цена подарков, полученных Ивлеевой на день рождения
Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
@_agentgirl_
@_agentgirl_
«Это был не секс на одну ночь»: любовница Мамаева ответила на обвинения
@yrypuntocom
Алана Мамаева
обвинила Ирен Гарсиа в том, что она занимается эскортом. Ирен Гарсиа решила раз и навсегда обозначить свое мнение по этому вопросу. При этом делом о клевете уже занимаются адвокаты.
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«Хороший был человек, но рано умер»: Ненашева о третьем муже
кадр из передачи
Певица
Галина Ненашева
в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем третьем муже. Известно только то, что его звали Борис.
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Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения
@_agentgirl_
День рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой завоевало право называться вечеринкой года. Не к каждой звезде на 30-летие заезжает
Алла Пугачева
,
Ксения Собчак
и другие звезды.
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«Я для нее — зверюшка»: Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова к матери
кадр из передачи
Юрист
Михаил Цивин
в эфире программы «Пусть говорят» обнародовал переписку дочери актера
Алексея Баталова
Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера — вовсе не тот человек, за которого себя выдает.
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Самая красивая женщина в мире снялась топлес для популярного бренда
@bellahadid
Американская супермодель
Белла Хадид
, которая получила звание самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Девушка выложила снимок в Instagram.
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