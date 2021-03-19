Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

На слуху: стала известна цена подарков, полученных Ивлеевой на день рождения

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: стала известна цена подарков, полученных Ивлеевой на день рождения
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_

«Это был не секс на одну ночь»: любовница Мамаева ответила на обвинения

@yrypuntocom
Алана Мамаева обвинила Ирен Гарсиа в том, что она занимается эскортом. Ирен Гарсиа решила раз и навсегда обозначить свое мнение по этому вопросу. При этом делом о клевете уже занимаются адвокаты.

«Хороший был человек, но рано умер»: Ненашева о третьем муже

кадр из передачи
Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» рассказала о своем третьем муже. Известно только то, что его звали Борис.

Стала известна цена подарков, полученных Настей Ивлеевой на день рождения

@_agentgirl_
День рождения телеведущей и блогера Насти Ивлеевой завоевало право называться вечеринкой года. Не к каждой звезде на 30-летие заезжает Алла Пугачева, Ксения Собчак и другие звезды.

«Я для нее — зверюшка»: Цивин обнародовал сообщения дочери Баталова к матери

кадр из передачи
Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» обнародовал переписку дочери актера Алексея Баталова Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера — вовсе не тот человек, за которого себя выдает.

Самая красивая женщина в мире снялась топлес для популярного бренда

@bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид, которая получила звание самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Девушка выложила снимок в Instagram.
Звёзды,Алана Мамаева,Михаил Цивин,Галина Ненашева,Белла Хадид,Алексей Баталов,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители