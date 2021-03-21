Самойлова рассказала о самочувствии после операции на грудь

Модель и блогерша Оксана Самойлова на своей странице в соцсети Instagram рассказала о своем самочувствии после плановой операции по замене имплантов в груди.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, повторная операция была необходима по медицинским показателям. Модель отметила, что рано или поздно всем, кто увеличивал грудь, приходится снова идти на операцию, как как импланты со временем теряют свои первоначальные свойства.

— Ощущение, что положили кучу кирпичей на грудь, и ты с ними ходишь. После первого раза десять лет назад у меня еще болели очень сильно руки, сейчас этой темы нет. И еще у меня болит горло после трубки, — рассказала Самойлова.

Она пояснила, что через сутки уже была дома с детьми, которые, казалось, совсем не заметили ее отсутствия.

— Дети даже не заметили моего суточного отсутствия, а я себе нафантазировала, как они слезки льют: «где же наша мама», — написала блогерша.

Она отметила, что в ближайшее время ее ждет постельный режим, после которого она вернется к привычной жизни.