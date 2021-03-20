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Анастасия Стоцкая объявила о расставании с мужем 

Александра Нечаева 4 часа назад
В эфире радиопередачи «Все к лучшему» певица в беседе с Юлией Барановской призналась, что разошлась с супругом, Сергеем Абгаряном, 2,5 года назад.
Отвечая на вопрос Барановской о том, как они с мужем пережили самоизоляцию, Анастасия сделала неожиданное признание, заявив, что с Сергеем ее давно уже ничего не связывает.

Наверное, нет смысла сейчас скрывать: мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе,

— сказала Стоцкая.
Анастасия также призналась, что разрыв для нее был очень сложным периодом, поэтому она не обсуждала личную жизнь, обо всем, что происходило в семье, знали только самые близкие для певицы люди.
Теперь же Стоцкая решила признаться, что семья распалась, упомянув о том, что с бывшим супругом они остались друзьями. По словам Анастасии, Сергей Абгарян ежедневно видится с детьми и остается замечательным отцом.

Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте,

— отметила Стоцкая.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Анастасия Стоцкая , Юлия Барановская
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