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Редкие снимки отечественных звезд

BigPicture.ru
3 часа назад
Глядя на эти юные лица на фото, не верится, что сейчас эти люди — успешные звезды. Давайте посмотрим на фотографии очень молодых людей, которые еще не знают, что вскоре станут известны на всю страну.
Тимур Батрутдинов
1/10 Тимур Батрутдинов
Фото: BigPicture.ru
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Митя Фомин
2/10 Митя Фомин
Фото: BigPicture.ru
Владимир Познер
3/10 Владимир Познер
Фото: BigPicture.ru
Юрий Стоянов
4/10 Юрий Стоянов
Фото: BigPicture.ru
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Андрей Малахов
5/10 Андрей Малахов
Фото: BigPicture.ru
Павел Прилучный
6/10 Павел Прилучный
Фото: BigPicture.ru
Леонид Агутин
7/10 Леонид Агутин
Фото: BigPicture.ru
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Илья Лагутенко
8/10 Илья Лагутенко
Фото: BigPicture.ru
Евгений Плющенко
9/10 Евгений Плющенко
Фото: BigPicture.ru
Сергей Глушко (Тарзан)
10/10 Сергей Глушко (Тарзан)
Фото: BigPicture.ru
Звёзды,Фото,
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