Куда пропал Дмитрий Колдун

Наверное, все помнят этого белорусского красавчика на российской сцене. Раньше Дмитрий Колдун пользовался огромной популярностью. Вначале нулевых Колдун поставил перед собой цель стать звездой. А поддержкой в начинаниях стал старший брат Дмитрия – Георгий. Именно он зародил уверенность на победу в жизни Дмитрию Колдуну.

Дмитрий принял решение отправиться в Москву на “Фабрику звезд – 6”. В столицу он уже приехал опытным певцом, так как на Родине уже пробовался в разных проектах. На проекте Колдуна сразу же приметил Филипп Киркоров . Он понимал, что юноша станет победителем. Король поп-музыки даже записал дуэт с Дмитрием.

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Вскоре оказалось, что слова Киркорова были пророческими. Колдун выиграл в 6-ом сезоне “Фабрики звезд”. С этого началась слава Колдуна.

Следом после победы на проекте, Дмитрий отправился покорять “Евровидение” в 2007 году, дойдя до финала. На “Евровидение” перспективного начинающего певца продвинул Филипп Киркоров, от которого Колдун все же ушел к другому продюсеру.

На Родину он уже вернулся признанным артистом, а число поклонников, точнее поклонниц, увеличилось в разы. Следующие несколько лет для Дмитрия были невероятно продуктивными. Он записывал хиты, давал концерты, интервью, снимался в различных шоу и проектах. Но что же у него было с личной жизнью?

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Поначалу Дмитрий уверял, что ищет свою настоящую любовь. Однако позже стало ясно, что Колдун уже давно встретил свою любовь, еще в школе. Отношения возлюбленных не были стабильными: они часто ссорились, ревновали друг друга. Однако чувства взяли верх и возлюбленные поженились. Певец отмечает, что он верный и семейный человек.