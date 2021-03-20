Куда пропал Дмитрий Колдун

Наверное, все помнят этого белорусского красавчика на российской сцене. Раньше Дмитрий Колдун
пользовался огромной популярностью. Вначале нулевых Колдун поставил перед собой цель стать звездой. А поддержкой в начинаниях стал старший брат Дмитрия – Георгий. Именно он зародил уверенность на победу в жизни Дмитрию Колдуну.
Дмитрий принял решение отправиться в Москву на “Фабрику звезд – 6”. В столицу он уже приехал опытным певцом, так как на Родине уже пробовался в разных проектах. На проекте Колдуна сразу же приметил Филипп Киркоров
. Он понимал, что юноша станет победителем. Король поп-музыки даже записал дуэт с Дмитрием.
Вскоре оказалось, что слова Киркорова были пророческими. Колдун выиграл в 6-ом сезоне “Фабрики звезд”. С этого началась слава Колдуна.
Следом после победы на проекте, Дмитрий отправился покорять “Евровидение” в 2007 году, дойдя до финала. На “Евровидение” перспективного начинающего певца продвинул Филипп Киркоров, от которого Колдун все же ушел к другому продюсеру.
На Родину он уже вернулся признанным артистом, а число поклонников, точнее поклонниц, увеличилось в разы. Следующие несколько лет для Дмитрия были невероятно продуктивными. Он записывал хиты, давал концерты, интервью, снимался в различных шоу и проектах. Но что же у него было с личной жизнью?
Поначалу Дмитрий уверял, что ищет свою настоящую любовь. Однако позже стало ясно, что Колдун уже давно встретил свою любовь, еще в школе. Отношения возлюбленных не были стабильными: они часто ссорились, ревновали друг друга. Однако чувства взяли верх и возлюбленные поженились. Певец отмечает, что он верный и семейный человек.
Сейчас они с супругой воспитывают двоих детей: сына Яна и дочь Алису. Артист проживает в Минске. Кстати, на Родине его популярность совсем не утихает. Правда, он совсем не публичный человек, не любит посещать светские тусовки. Сейчас у певца есть своя студия звукозаписи, где он записывает свои хиты.