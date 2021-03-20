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«У меня ковид»: Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом

Teleprogramma.proиещё 2
20 марта 2021
22 марта известный шоумен Иван Ургант решил «проверит скорость Твиттера» и выдал в социальную сеть, в которой появляется нечасто, громкую новость.
«У меня ковид. Конец связи», - написал 42-летний телеведущий.
Если в этот раз известный шутник не шутит, то ему придется уйти на продолжительный карантин. Как будет тогда сниматься его передача «Вечерний Ургант» - непонятно.
Однако его американские коллеги-ведущие, чей стиль Иван виртуозно копирует, в такой ситуации просто начинали вести передачи из дома, закрывшись на самоизоляции. Посмотрим, как решит эту задачу отечественная звезда.
В комментариях поклонники Урганта жалеют ему скорейшего выздоровления, но некоторые из них позволяют себе ироничные высказывания.
«Стоило Нагиеву обрезать штаны Урганта и сразу ковид надуло», «Митя, твой звездный час настал. Вечерний Хрусталев», «Так и сиди дома, чего в Твиттер больной поперся» - такими твиты появились в ответ на «молнию» ведущего.
Звёзды,Иван Ургант,
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