«У меня ковид»: Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом

22 марта известный шоумен Иван Ургант решил «проверит скорость Твиттера» и выдал в социальную сеть, в которой появляется нечасто, громкую новость.

«У меня ковид. Конец связи», - написал 42-летний телеведущий.

Если в этот раз известный шутник не шутит, то ему придется уйти на продолжительный карантин. Как будет тогда сниматься его передача «Вечерний Ургант» - непонятно.

Однако его американские коллеги-ведущие, чей стиль Иван виртуозно копирует, в такой ситуации просто начинали вести передачи из дома, закрывшись на самоизоляции. Посмотрим, как решит эту задачу отечественная звезда.

В комментариях поклонники Урганта жалеют ему скорейшего выздоровления, но некоторые из них позволяют себе ироничные высказывания.