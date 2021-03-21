Вебер прокомментировала слухи о романе с Тимати

Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк". Об этом девушка рассказала изданию Peopletalk.

1/7 Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк". Фото: @vebermariia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати. Фото: @vebermariia 3/7 После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы. Фото: @vebermariia 4/7 Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта. Фото: @vebermariia Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Вебер спросили, как она может прокомментировать то, что оказалась с Тимати на Мальдивах, на что она ответила, что рэпер пригласил ее туда заняться серфингом. Фото: @vebermariia 6/7 "Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!" Фото: @vebermariia 7/7 После этого она заявила, что люди многое "додумывают", а также предположила, что никто бы не отказался поехать на острова, пока в России морозная погода. Фото: @vebermariia

Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати. После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы. Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта.

Вебер спросили, как она может прокомментировать то, что оказалась с Тимати на Мальдивах, на что она ответила, что рэпер пригласил ее туда заняться серфингом.

"Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!"