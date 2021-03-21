Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Вебер прокомментировала слухи о романе с Тимати

Елизавета Назарова
46 минут назад
Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк". Об этом девушка рассказала изданию Peopletalk.
Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк".
1/7 Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк".
Фото: @vebermariia
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати.
2/7 Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати.
Фото: @vebermariia
После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы.
3/7 После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы.
Фото: @vebermariia
Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта.
4/7 Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта.
Фото: @vebermariia
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Вебер спросили, как она может прокомментировать то, что оказалась с Тимати на Мальдивах, на что она ответила, что рэпер пригласил ее туда заняться серфингом.
5/7 Вебер спросили, как она может прокомментировать то, что оказалась с Тимати на Мальдивах, на что она ответила, что рэпер пригласил ее туда заняться серфингом.
Фото: @vebermariia
"Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!"
6/7 "Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!"
Фото: @vebermariia
После этого она заявила, что люди многое "додумывают", а также предположила, что никто бы не отказался поехать на острова, пока в России морозная погода.
7/7 После этого она заявила, что люди многое "додумывают", а также предположила, что никто бы не отказался поехать на острова, пока в России морозная погода.
Фото: @vebermariia
Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати. После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы. Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта.
Вебер спросили, как она может прокомментировать то, что оказалась с Тимати на Мальдивах, на что она ответила, что рэпер пригласил ее туда заняться серфингом.
"Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну!"
После этого она заявила, что люди многое "додумывают", а также предположила, что никто бы не отказался поехать на острова, пока в России морозная погода.
Звёзды,Фото,Мария Вебер,Тимати,Анастасия Стоцкая,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители