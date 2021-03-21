Долматова сделала неожиданное признание о сексуальной ориентации 

Телеведущая Айза Долматова в очередной раз шокировала общественность. На этот раз причиной послужило внезапное признание светской львицы относительно своей ориентации, которое она сделала во время беседы со своими подписчиками в Instagram.

Один из фолловеров теледивы возмутился тем, что Айза не поддерживает, когда мужчины красят ногти. «Как мерзко. А писали, что поддерживаете ЛГБТ», — высказался подписчик. Тем временем ответ Долматовой не заставил себя долго ждать.

«У меня десятки друзей геев и они не красят ногти! Я поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать лгбт! Так как сама пансексуальна! Но уж точно не буду поддерживать крашенные ногти не у панков» (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.),

— заявила звезда.

Напомним, пансексуальность — это романтическое и сексуальное влечение к людям независимо от их гендера и пола. Пансексуалов могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы.