На слуху: Долматова заявила о своей сексуальной ориентации

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: Instagram Instagram

Телеведущая Ксения Собчак не ухаживает за могилой бабушки и и дедушки по отцовской линии. В связи с этим захоронение, расположенное в Ташкенте, может исчезнуть на кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

За порядком на могиле следят местные жители. Именно они убирают ее и высаживают там цветы.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. В ней она рассказала, что происходило на съемках фильма «Основной инстинкт». Особенно звезда выделила ту самую сцену с ногами, которая так запомнилась зрителям.

По словам актрисы, ее хитростью заставили снять трусики во время создания откровенной сцены и уверяли, что ее интимной зоны в кадре не видно.

Бездомный мужчина пробрался в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе и быстро освоился, успев не только порадовать себя выпивкой из запасов актера, но и принять душ. Чтобы выгнать непрошеного гостя, полицейским пришлось выбивать дверь, пишет TMZ.

Первым о встрече с чужаком в полицию сообщил сосед актера: он застал бездомного на своем заднем дворе, рядом с бассейном. Заметив владельца участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей Деппу.

Телеведущая Айза Долматова в очередной раз шокировала общественность. На этот раз причиной послужило внезапное признание светской львицы относительно своей ориентации, которое она сделала во время беседы со своими подписчиками в Instagram.

Один из фолловеров теледивы возмутился тем, что Айза не поддерживает, когда мужчины красят ногти. «Как мерзко. А писали, что поддерживаете ЛГБТ», - высказался подписчик. Тем временем ответ Долматовой не заставил себя долго ждать.

Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино:

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Модель и журналист Мария Вебер дала комментарий о романе с Тимати после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк". Об этом девушка рассказала изданию Peopletalk.