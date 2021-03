На слуху: Долматова заявила о своей сексуальной ориентации

63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. В ней она рассказала, что происходило на съемках фильма «Основной инстинкт». Особенно звезда выделила ту самую сцену с ногами, которая так запомнилась зрителям.