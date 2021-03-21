На слуху: Долматова заявила о своей сексуальной ориентации

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Телеведущая Ксения Собчак
не ухаживает за могилой бабушки и и дедушки по отцовской линии. В связи с этим захоронение, расположенное в Ташкенте, может исчезнуть на кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
За порядком на могиле следят местные жители. Именно они убирают ее и высаживают там цветы.
Кадр из фильма "Основной инстинкт"
63-летняя голливудская актриса Шерон Стоун
выпустила новую книгу мемуаров The Beauty of Living Twice. В ней она рассказала, что происходило на съемках фильма «Основной инстинкт». Особенно звезда выделила ту самую сцену с ногами, которая так запомнилась зрителям.
По словам актрисы, ее хитростью заставили снять трусики во время создания откровенной сцены и уверяли, что ее интимной зоны в кадре не видно.
Бездомный мужчина пробрался в дом Джонни Деппа
в Лос-Анджелесе и быстро освоился, успев не только порадовать себя выпивкой из запасов актера, но и принять душ. Чтобы выгнать непрошеного гостя, полицейским пришлось выбивать дверь, пишет TMZ.
Первым о встрече с чужаком в полицию сообщил сосед актера: он застал бездомного на своем заднем дворе, рядом с бассейном. Заметив владельца участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей Деппу.
Телеведущая Айза Долматова
в очередной раз шокировала общественность. На этот раз причиной послужило внезапное признание светской львицы относительно своей ориентации, которое она сделала во время беседы со своими подписчиками в Instagram.
Один из фолловеров теледивы возмутился тем, что Айза не поддерживает, когда мужчины красят ногти. «Как мерзко. А писали, что поддерживаете ЛГБТ», - высказался подписчик. Тем временем ответ Долматовой не заставил себя долго ждать.
Универсальный опрос для на слуху, если в заг текст из кино:
Модель и журналист Мария Вебер
дала комментарий о романе с Тимати
после того, как в Сети появились слухи о том, что она стала победительницей проекта "Холостяк". Об этом девушка рассказала изданию Peopletalk.
Ранее она поделилась фотографиями с Мальдив, где занималась серфингом, в то же время на островах отдыхал сам Тимати. После она выложила несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения его дочери Алисы. Из-за этих кадров в Сети начали утверждать, что она стала победительницей шоу "Холостяк" и продолжила отношения с рэпером после проекта.