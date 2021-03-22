Стала известна реакция Питта на обвинения Джоли в насилии 

«Брэд и его представители никогда не атаковали Анджелину. Но теперь его защита считает, что утечка (сообщения о том, что Джоли предстанет перед судом с доказательствами насилия — прим. «Ленты.ру») произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он крайне подавлен этим», — добавил собеседник газеты.