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Бывший муж Талызиной медленно умирает от Альцгеймера 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывший муж Талызиной медленно умирает от Альцгеймера
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Ксения Хаирова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о плачевном состоянии своего отца художника Леонида Непомнящего. Это бывший муж актрисы Валентины Талызиной.

«Нет людей, которые не боятся дурной наследственности и страшных болезней. У моего отца лет примерно 10-12 назад начал развиваться Альцгеймер. Это настолько страшно. Стало просто невозможно общаться с человеком, которого я обожаю. Мне тяжело. Я просто не могу».

Как отметила Хаирова, ее отец отлично помнит все, что было 20-30 лет назад.

«Он забывает, что было полминуты назад. Общаться с ним невозможно. Я благодарна его второй семье. Его жене Татьяне. Это надо иметь колоссальное терпение. Мы видимся не очень часто. Мне это невыносимо тяжело», — заметила Хаирова.

Напомним, что Валентина Талызина после развода с Леонидом Непомнящим замуж больше не выходила. Сейчас легендарной актрисе 86 лет.
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Звёзды , Ксения Хаирова , Валентина Талызина , НТВ
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