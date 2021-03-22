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Сафронов рассказал, как продолжает бороться с раком 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Сафронов рассказал, как продолжает бороться с раком
Фото: Teleprogramma.pro
Иллюзионист Сергей Сафронов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как идет его борьба с онкологическим заболеванием.

«Мне первым делом позвонил дрессировщик Эдгард Запашный. Он долго ругался, что узнал о моем страшном диагнозе из новостей, а не от меня лично. Я прошел уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас я буду делать ПКТ — послекурсовая терапия. Будет понятно усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора».

Как отметил Сафронов, рак в его понимании — это просто экзамен, который надо сдать. «Я не стал ложиться в больницу. Просто хожу на процедуры», — заметил он. больше по теме
Напомним, что Сафронов узнал о смертельном заболевании во время прохождения обычного осмотра. Исследуя щитовидную железу звезды, медики обнаружили объемную опухоль и сделали биопсию. Анализ показал, что у фокусника рак лимфатической системы.
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Звёзды , Эдгард Запашный , Сергей Сафронов , НТВ
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