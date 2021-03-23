Сын Брэда Питта отрекся от отца и дал против него показания в суде

Ранее мать молодого человека говорила, что готова предоставить суду доказательства о домашнем насилии в отношении их общих с актером детей. Как она рассказывала, Брэд Питт буквально измывался над наследниками. Причем Джоли хочет, чтобы суд выслушал в качестве свидетелей показания младших детей Питта – 14-летнюю Шайло, а также 12-летних близнецов Нокса и Вивьен.