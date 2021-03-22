«Влюбился в артистку»: Ильин объяснил, почему распался его первый брак

«Она, когда мы познакомились, была актрисой в Рижском театре драмы. У нас быстро вспыхнули чувства. Позже была совершенно комсомольская свадьба. Она проходила в театре в буфете. Наши коллеги показали капустник. Все веселились. Она была старше меня на семь лет, но меня это нисколько не смущало. Люда меня очень поддержала, когда я был в армии. Она писала мне письма, а я всегда ей отвечал».

Как отметил актер, у них не получилось с первой женой стать родителями. «Был дураком. Скажу честно. Все надо делать вовремя. На первом месте у меня был театр. Личная жизнь, как мне казалось, будет много времени отнимать. Я тогда влюбился в одну молодую артистку. Просто потерял голову. И я не мог врать. Знал, что для Люды это будет страшное признание. Однажды все ей рассказал. Для нее это было шоком. Я собрал все вещи и ушел. Оставил ее одну. Признался, что чувства ушли. Мой новый роман продлился всего год», - заметил актер.