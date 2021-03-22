Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом 

Известный шоумен Иван Ургант рассказал, что заболел коронавирусом. Этой новостью он поделился в социальной сети Twitter.
«У меня ковид. Конец связи»,
— написал телеведущий.
В пресс-службе Первого канала отметили, что отмены съемок не планируется и что «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме, однако в другом формате:
«Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир».
Подписчики Урганта пожелали ему скорейшего выздоровления.
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