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Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом 

Мария Грибова 3 часа назад
Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Известный шоумен Иван Ургант рассказал, что заболел коронавирусом. Этой новостью он поделился в социальной сети Twitter.

«У меня ковид. Конец связи»,

— написал телеведущий.
В пресс-службе Первого канала отметили, что отмены съемок не планируется и что «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме, однако в другом формате:

«Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир».

Подписчики Урганта пожелали ему скорейшего выздоровления.
Ранее «Рамблер» пиал о том, что Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в насилии.
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