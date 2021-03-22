Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом 

Все новости на карте

Известный шоумен Иван Ургант рассказал, что заболел коронавирусом. Этой новостью он поделился в социальной сети Twitter.

«У меня ковид. Конец связи»,

— написал телеведущий.

В пресс-службе Первого канала отметили, что отмены съемок не планируется и что «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме, однако в другом формате:

«Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир».

Подписчики Урганта пожелали ему скорейшего выздоровления.