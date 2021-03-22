Дочь Михаила Ефремова рассказала о пережитых трудностях 

«Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить»,
«Несколько моих друзей сфабриковали одну анкету в Интернете и начали массово искать мои страницы, массово писать не самые приятные вещи. В одном из писем увидел сообщение: "Давай я буду тебе другом". Произошло то, что я начал доверять этому человеку, мы очень сблизились, но ему было 27. Когда в 15 с тобой встречается 27-летний, то это откладывается на психике. Он меня не обидел, а травмировал. Отношения были года два»,
«Рената переводит мне 40 тысяч. Квартирные счета оплачивает Соня, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец»,