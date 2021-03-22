Дочь Михаила Ефремова рассказала о пережитых трудностях 

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария не скрывает, что к ней плохо относилась собственная мать — она не занималась ее воспитанием и даже поднимала руку. В программе «Звезды сошлись» наследница рассказала об ужасах пережитого.

С недавнего времени Анна-Мария говорит о себе в мужском роде. она даже сменила имя — теперь ее зовут Аэм Тиллмари.

«Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить»,

— поделилась дочь Ефремова.

Также у Анны-Марии почти не было друзей, но однажды она познакомилась с мужчиной, с которым у нее случился первый сексуальный опыт. Однако эти отношения не были здоровыми.

«Несколько моих друзей сфабриковали одну анкету в Интернете и начали массово искать мои страницы, массово писать не самые приятные вещи. В одном из писем увидел сообщение: "Давай я буду тебе другом". Произошло то, что я начал доверять этому человеку, мы очень сблизились, но ему было 27. Когда в 15 с тобой встречается 27-летний, то это откладывается на психике. Он меня не обидел, а травмировал. Отношения были года два»,

— рассказала Анна-Мария.

Через некоторое время девушка решила обратиться за помощью к специалисту, услуги которого стоят недешево. С деньгами анна-Марии помогает ее крестная — Рената Литвинова

«Рената переводит мне 40 тысяч. Квартирные счета оплачивает Соня, пятая жена папы, у меня с ней тоже хорошие отношения. Раньше меня обеспечивал отец»,

— поделилась девушка.