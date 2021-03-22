На видеосервисе Start и телеканале «Пятница!» состоялась премьера «ДНК-шоу» с ведущей Лолитой Милявской . Первой гостьей певицы стала звезда сериала «Реальные пацаны», 49-летняя Марина Федункив . Актриса откровенно рассказала о своих отношениях с представителями противоположного пола.

«Меня всегда любили порядочные мужчины, но мне было скучно и неинтересно с ними. Меня тянуло к плохим парням, которые могли украсть трактор и отвезти меня на дискотеку», - поделилась Марина Федункив во время «ДНК-шоу».

Одним из таких плохих парней для Марины Федункив оказался ее бывший гражданский муж. Звезда признается, что брак был крайне неудачным для нее. После развода она долго восстанавливала здоровье и помогала материально экс-супругу, который воспринимал это как должное.

«Я тринадцать лет терпела и даже потом ему помогала. Только в прошлом году закончила. А он принимал это как должное. И если я не отправляла ему деньги, спрашивал, почему ничего не приходит. В итоге, я заблокировала его», - призналась Марина Федункив на «ДНК-шоу».

Еще одной гостьей Лолиты Милявской стала актриса Лукерья Ильяшенко . Она рассказала о сложных отношениях с матерью. По словам звезды сериала «Сладкая жизнь», мама привила ей массу комплексов.