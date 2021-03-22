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Николай Фоменко не признает внебрачную дочь 

Мария Грибова 1 час назад
Николай Фоменко не признает внебрачную дочь
Фото: РИА Новости
Официально у артиста Николая Фоменко четверо детей, однако уже давно в СМИ пишу еще об одной его дочери — Дарине. В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ девушка рассказала об их отношениях с отцом.
Фоменко развелся со своей второй женой Людмилой Гончарук еще до того, как узнал о ее беременности. Однако он все равно не решился наладить контакт со своей дочерью.
Дарина, в свою очередь, хотела узнать Фоменко ближе, тем более, что ей часто говорят о сходстве с музыкантом. Однажды она даже пришла на концерт к Николаю, который обомлел, увидев наследницу.
Девушка пошла по стопам отца и стала артисткой, устроилась работать в петербургский театр, где некогда трудился и сам Фоменко:

«В академии, думали, что я попала туда благодаря папе. А я с ним не общаюсь. Я не собираюсь прятаться, но и не кричу об этом».

Дарину вырастил отчим, который полностью заменил ей отца. Он же и вел девушку под венец, и был рядом, когда не стало ее матери.
Ранее «Рамблер» писал о том, что дочь Михаила Ефремова рассказала о пережитых трудностях.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Николай Фоменко , НТВ
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