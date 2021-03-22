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«Я тринадцать лет терпела»: Федункив призналась, что содержала экс-супруга 

Мира Маркина 37 минут назад
«Я тринадцать лет терпела»
Фото: РИА Новости
Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив появилась в программе Лолиты Милявской "ДНК-шоу" и рассказала о бывшем муже, которого ей приходилось содержать.

"Меня всегда любили порядочные мужчины, но мне было скучно и неинтересно с ними. Меня тянуло к плохим парням, которые могли украсть трактор и отвезти меня на дискотеку",

— призналась актриса.
Одним из таких мужчин, на которых обращала внимание Федункив, стал ее бывший гражданский муж. По словам артистки, после расставания ей пришлось долго восстанавливать здоровье и поддерживать экс-возлюбленного материально:

"Я тринадцать лет терпела и даже потом ему помогала. Только в прошлом году закончила. А он принимал это как должное. И если я не отправляла ему деньги, спрашивал, почему ничего не приходит. В итоге, я заблокировала его".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита высказалась о шестом замужестве.
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