Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив появилась в программе Лолиты Милявской "ДНК-шоу" и рассказала о бывшем муже, которого ей приходилось содержать.
"Меня всегда любили порядочные мужчины, но мне было скучно и неинтересно с ними. Меня тянуло к плохим парням, которые могли украсть трактор и отвезти меня на дискотеку",
— призналась актриса.
Одним из таких мужчин, на которых обращала внимание Федункив, стал ее бывший гражданский муж. По словам артистки, после расставания ей пришлось долго восстанавливать здоровье и поддерживать экс-возлюбленного материально:
"Я тринадцать лет терпела и даже потом ему помогала. Только в прошлом году закончила. А он принимал это как должное. И если я не отправляла ему деньги, спрашивал, почему ничего не приходит. В итоге, я заблокировала его".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита высказалась о шестом замужестве.