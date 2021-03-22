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Слова Меган Маркл и принца Гарри о тайной росписи признали ложью

Мира Маркина
3 часа назад
Заявление Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри о тайной росписи за три дня до официальной церемонии бракосочетания признали ложью. Об этом сообщает The Sun.
Регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее семью во лжи. В разговоре с Уинфри Маркл утверждала, что они с принцем Гарри тайно поженились на заднем дворе дома за три дня до официального торжества.
Согласно документу, влюбленные стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно, а публично в Виндзорском замке. По мнению экспертов, Меган неправильно выразилась, и их "тайная свадьба", во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.
Специалисты убеждены, что пара не могла пожениться без определенного числа свидетелей и в месте, не подготовленном для заключения брака. Вот почему проведенная в уединении церемония не может считаться свадебным обрядом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что имя Меган Маркл убрали из свидетельства о рождении сына.
Звёзды,Видео,принц Гарри,
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