Слова Меган Маркл и принца Гарри о тайной росписи признали ложью

Заявление Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри о тайной росписи за три дня до официальной церемонии бракосочетания признали ложью. Об этом сообщает The Sun.

Регистрационное бюро Великобритании предоставило свидетельство о заключении брака герцогов Сассекских, уличившее семью во лжи. В разговоре с Уинфри Маркл утверждала, что они с принцем Гарри тайно поженились на заднем дворе дома за три дня до официального торжества.

Согласно документу, влюбленные стали законными мужем и женой 19 мая 2018 года не секретно, а публично в Виндзорском замке. По мнению экспертов, Меган неправильно выразилась, и их "тайная свадьба", во время которой они с принцем Гарри обменялись клятвами в присутствии архиепископа Кентерберийского, была репетицией перед настоящей церемонией.