"Боялась услышать смертельный диагноз"

Дочь актрисы Анны Самохиной Александра рассказала о страхах, которые появились у нее после смерти матери.
Фото: @alexandra.samohina@alexandra.samohina
Самохина-старшая ушла из жизни в 2010 году в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал рак желудка, о котором артистка узнала на последней стадии. После кончины матери Александра начала панически бояться врачей, опасаясь, что однажды они и ей поставят смертельный диагноз.
Чтобы избавиться от страхов, мешавших жить полноценной жизнью, Александра обратилась за помощью к психологу:
"У мамы была привычка пить натощак крепкий кофе, я долгие годы делала то же самое. По линии отца и бабушка, и дедушка умерли от онкологических заболеваний, но им было уже за 70. Я вообще не проверялась — боялась услышать от врачей смертельный диагноз. Доходило даже до панических атак Если что-то заболит, то все — казалось, что умираю. Страх смерти отпустил меня всего несколько лет назад",
- рассказала дочь звезды в эфире программы "Звезды сошлись".
Как предположили врачи, страшный недуг у Анны могли спровоцировать строгие диеты, стрессы, а также курение.