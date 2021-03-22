"Боялась услышать смертельный диагноз"

Дочь актрисы Анны Самохиной Александра рассказала о страхах, которые появились у нее после смерти матери.

Самохина-старшая ушла из жизни в 2010 году в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал рак желудка, о котором артистка узнала на последней стадии. После кончины матери Александра начала панически бояться врачей, опасаясь, что однажды они и ей поставят смертельный диагноз.