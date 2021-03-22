5 стильных вещей, которые коллекционируют в гардеробе звезды

Говорят, шопоголизм не лечится. Но стоит ли им называть любовь к определенному предмету одежды?
Хейли Бибер призналась, что годами коллекционирует кожаные куртки. В доказательство — множество фотографий ее аутфитов, где даже в жару девушка одета в плотную кожаную куртку. А что насчет российских знаменитостей?
WomanHit изучил их соцсети и интервью, чтобы найти упоминания о любимых вещах.
Яна Рудковская — винтажные сумки
«В 20 лет я впервые приехала в Париж и купила маленькую черную сумку Chanel
, которая стоила тогда безумных для меня денег. Долго ее хранила, а потом кому-то подарила, хотя, если честно, немножко жалею об этом. Сейчас этой сумочке было бы уже 20 лет! Хотя у меня есть аксессуары, которым уже 15 лет», — отмечает Яна
в интервью изданию Spletnik.
Сейчас в коллекции продюсера более 50 сумок бренда, но особую любовь Рудковская питает к винтажным вещам. Некоторые модели звезда заказывает из дальних стран — не так давно, например, ей привезли винтажную сумку из Японии.
Дима Билан — шляпы и кепки
Подопечный Яны Рудковской не может удержаться от покупки новой шляпы.
«Я коллекционирую шляпы и кепки, привожу их из разных стран», — отметил певец в интервью HELLO.
Зная его слабость, друзья часто пополняют коллекцию певца новыми аксессуарами. Так Олеся Судзиловская
подарила коллеге новую шляпу на его 25-ый день рождения. Уверены, что с того времени коллекция Димы
изрядно пополнилась!
Земфира — солнцезащитные очки
Образ Земфиры всегда существовал с дымкой загадочности. Звезда не любит быть под прицелом камер папарацци, а потому в обычной жизни часто носит полуспортивный стиль и солнцезащитные очки, в которых ее сложнее узнать.
Зная о слабости кумира, один раз поклонники подарили ей очки после концерта в Казани. Певица поблагодарила их и отметила, что они точно пригодятся для защиты от назойливых журналистов.
Настя Ивлеева — украшения
Блогер не жалеет денег на одежду и аксессуары. Гардероб Насти поместился бы разве что в двухкомнатную квартиру. Она с удовольствием покупает украшения из драгоценных материалов с камнями в свою коллекцию.
Не жалеет денег она и на мужа — недавно подарила Элджею на день рождения часы стоимостью 11 млн рублей, несмотря на взятую в кредит сумму на погашение стоимости загородного дома — пишет «РГ».
Константин Хабенский — театральная обувь
В Сети пишут, что популярный актер коллекционирует обувь героев ролей, которых он играл на театральной сцене. По другим слухам, он также собирает обувь своих знаменитых коллег и даже хочет организовать музей.
Правда найти подтверждения этим данным в интервью самого Константина
не удалось, а потому пока не будем утверждать, что это правда. Но история интересная, согласитесь? А вы верите в эту информацию?