5 стильных вещей, которые коллекционируют в гардеробе звезды

Говорят, шопоголизм не лечится. Но стоит ли им называть любовь к определенному предмету одежды?

Хейли Бибер призналась, что годами коллекционирует кожаные куртки. В доказательство — множество фотографий ее аутфитов, где даже в жару девушка одета в плотную кожаную куртку. А что насчет российских знаменитостей?

WomanHit изучил их соцсети и интервью, чтобы найти упоминания о любимых вещах.

Яна Рудковская — винтажные сумки

«В 20 лет я впервые приехала в Париж и купила маленькую черную сумку Chanel , которая стоила тогда безумных для меня денег. Долго ее хранила, а потом кому-то подарила, хотя, если честно, немножко жалею об этом. Сейчас этой сумочке было бы уже 20 лет! Хотя у меня есть аксессуары, которым уже 15 лет», — отмечает Яна в интервью изданию Spletnik.

Сейчас в коллекции продюсера более 50 сумок бренда, но особую любовь Рудковская питает к винтажным вещам. Некоторые модели звезда заказывает из дальних стран — не так давно, например, ей привезли винтажную сумку из Японии.

Дима Билан — шляпы и кепки

Подопечный Яны Рудковской не может удержаться от покупки новой шляпы.

«Я коллекционирую шляпы и кепки, привожу их из разных стран», — отметил певец в интервью HELLO.

Зная его слабость, друзья часто пополняют коллекцию певца новыми аксессуарами. Так Олеся Судзиловская подарила коллеге новую шляпу на его 25-ый день рождения. Уверены, что с того времени коллекция Димы изрядно пополнилась!

Земфира — солнцезащитные очки

Образ Земфиры всегда существовал с дымкой загадочности. Звезда не любит быть под прицелом камер папарацци, а потому в обычной жизни часто носит полуспортивный стиль и солнцезащитные очки, в которых ее сложнее узнать.

Зная о слабости кумира, один раз поклонники подарили ей очки после концерта в Казани. Певица поблагодарила их и отметила, что они точно пригодятся для защиты от назойливых журналистов.

Настя Ивлеева — украшения

Блогер не жалеет денег на одежду и аксессуары. Гардероб Насти поместился бы разве что в двухкомнатную квартиру. Она с удовольствием покупает украшения из драгоценных материалов с камнями в свою коллекцию.

Не жалеет денег она и на мужа — недавно подарила Элджею на день рождения часы стоимостью 11 млн рублей, несмотря на взятую в кредит сумму на погашение стоимости загородного дома — пишет «РГ».

Константин Хабенский — театральная обувь

В Сети пишут, что популярный актер коллекционирует обувь героев ролей, которых он играл на театральной сцене. По другим слухам, он также собирает обувь своих знаменитых коллег и даже хочет организовать музей.