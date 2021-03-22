Кудрявцева попала в реанимацию

Телеведущую экстренно госпитализировали. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Instagram звезды, ее увезли в реанимацию.

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Кудрявцева рассказала, что попала в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".

"Испугалась я прилично",