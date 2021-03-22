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Кудрявцева попала в реанимацию

Мира Маркина
58 минут назад
Лера Кудрявцева попала в реанимацию.
Телеведущую экстренно госпитализировали. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Instagram звезды, ее увезли в реанимацию.
@leratv
Кудрявцева рассказала, что попала в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион".
"Испугалась я прилично",
- призналась телеведущая, добавив, что в данный момент врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что супруга Маршалла опровергла сообщения о его госпитализации.
Звёзды,Лера Кудрявцева,Московский комсомолец,
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