Пышнотелые звезды в облегающих нарядах

В век бодипозитива скрывать что-либо — не в тренде. Зато в моде бесконечно любить себя и носить то, что нравится. Этой установке следуют и звездные красотки, которые без стеснения дразнят публику аппетитными формами в облегающих мини-платьях с дерзкими декольте и разрезами от бедра. Правда, нередко получают и шквал критики в свой адрес. В авангарде модниц — Бейонсе, которая появляется в «тесных» платьях и комбезах и абсолютно ничего не стесняется. Вспомним, кто еще из селебрити любит подчеркнуть нужное.
Кэти Перри наслаждается ролью мамы и не переживает за набранные во время беременности килограммы. Напомним, что 26 августа 2020 года певица родила дочь от Орландо Блума. Энергии звезды остается только позавидовать: работать она отправилась чуть ли не из роддома. На съемках Перри продолжает примерять облегающие платья с нескромными разрезами и гордится своим телом.
Брайс Даллас Ховард посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2021» и наряд выбрала с акцентом на формы. Силуэтное платье-«чешуя» от Temperley London хоть и не сыграло актрисе на руку, зато себя она в нем чувствовала на все сто.