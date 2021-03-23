Пышнотелые звезды в облегающих нарядах

В век бодипозитива скрывать что-либо — не в тренде. Зато в моде бесконечно любить себя и носить то, что нравится. Этой установке следуют и звездные красотки, которые без стеснения дразнят публику аппетитными формами в облегающих мини-платьях с дерзкими декольте и разрезами от бедра. Правда, нередко получают и шквал критики в свой адрес. В авангарде модниц — Бейонсе, которая появляется в «тесных» платьях и комбезах и абсолютно ничего не стесняется. Вспомним, кто еще из селебрити любит подчеркнуть нужное.

Анна Семенович

На премию «Муз-ТВ» Анна Семенович пришла в образе готической принцессы, надев платье с «монументальным» силуэтом. Создал его не только приталенный фасон, акцентирующий внимание на выдающихся формах, но и «драматичные» рукава. Верх пострадал от перегруза деталями, а бедра на их фоне исчезли. Не спасли положение ни соблазнительные колготки в сеточку, ни брутальные ботфорты со шнуровкой.

Кэти Перри

Кэти Перри наслаждается ролью мамы и не переживает за набранные во время беременности килограммы. Напомним, что 26 августа 2020 года певица родила дочь от Орландо Блума. Энергии звезды остается только позавидовать: работать она отправилась чуть ли не из роддома. На съемках Перри продолжает примерять облегающие платья с нескромными разрезами и гордится своим телом.

Лариса Долина

Для вечера в Кремлевском дворце Лариса Долина решила использовать все козыри во главе со стройными ногами. 65-летняя певица щеголяла перед объективами фотографов в мерцающем мини-платье с декольте — настолько коротким, что оно вот-вот бы приоткрыло все тайны.

Бритни Спирс

Фолловеры Бритни Спирс давно заметили, что с певицей что-то не так. Даже подчеркивали, что карантин не пошел ей на пользу, судя по появившемуся животику. Сама же поп-дива регулярно занимается спортом вместе с бойфрендом и постоянно танцует. А делает это в коротких топах и миниатюрных шортах, которые постоянно рискует потерять в движении.

Леди Гага

Леди Гага никогда и ничего не стеснялась и вам советует. Главная ставка — на комфорт, и эпатажная исполнительница делает ее даже тогда, когда теряет форму. Мы часто собираемся на свидания, как в последний раз, а стоило бы взять пример со звезды. На прогулку с бойфрендом она отправилась в сетчатых леггинсах и крошечном бра и не оставила никаких секретов.

Брайс Даллас Ховард