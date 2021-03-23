«Удар в живот от своего мужчины»: чем закончился роман Паршуты с абьюзером

Сегодня тема абьзивных отношения открыто обсуждается в Сети. Многие женщина признаются, что неоднократно сталкивались с подобным в своей жизни. Среди так называемых «жертв» много знаменитостей. Одной из таких является певица, актриса, автор и композитор Юлия Паршута . «Рамблер» расскажет о неудачных отношениях светской львицы, которые на всю жизнь останутся в ее памяти, как страшный сон.

1/7 Около года назад звезда открыто призналась в том, что ее жизни был такой ужасный опыт. Это заявление было сделано после того, как телеведущая Регина Тодоренко назвала «жертв» абьюза - виновницами своего положения. Фото: @parshoota Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Тогда Паршута опубликовала пост, в котором рассказала, с чем ей пришлось столкнуться. Фото: @parshoota 3/7 «...Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая я получила удар кулаком в живот, без того "украшенный" швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь», Фото: @parshoota 4/7 По словам исполнительницы, в ее семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому она «не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом, что его нельзя прощать». Фото: @parshoota Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Спустя месяц после этого заявления, Паршута стала гостьей YouTube-шоу «Подруги». В выпуске с ее участием как раз была поднята тема абьюзивных отношений. Певица рассказала, что ее экс-бойфренд после расставания преследовал ее и угрожал не только ее жизни, но и жизни близкий ей людей. Фото: @parshoota 6/7 Конечно, те времена Юлия вспоминает с ужасом и признает, что стала «жертвой». Тем не менее, она с уверенностью заявляет, что ее вины в этом нет. Фото: @parshoota 7/7 На этот крючок может попасться абсолютно любая. Главное, по мнению артистки, найти в себе силы разорвать порочный круг нездоровых отношений. Фото: @parshoota

Около года назад звезда открыто призналась в том, что ее жизни был такой ужасный опыт. Это заявление было сделано после того, как телеведущая Регина Тодоренко назвала «жертв» абьюза - виновницами своего положения.

Тогда Паршута опубликовала пост, в котором рассказала, с чем ей пришлось столкнуться.

«К сожалению, мне тоже есть что помнить. Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая я получила удар кулаком в живот, без того "украшенный" швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь»,

- шокировала общественность Юлия таким внезапным признанием.

По словам исполнительницы, в ее семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому она «не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом, что его нельзя прощать».

Спустя месяц после этого заявления, Паршута стала гостьей YouTube-шоу «Подруги». В выпуске с ее участием как раз была поднята тема абьюзивных отношений. Певица рассказала, что ее экс-бойфренд после расставания преследовал ее и угрожал не только ее жизни, но и жизни близкий ей людей.