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Самые громкие ограбления звезд

Полина Алферова
32 минуты назад
Накануне в СМИ появилась новость о том, что в дом голливудского актера Джонни Деппа проник бездомный. К счастью, никакие ценные вещи из особняка не пропали. Мужчина лишь воспользовался душем и приготовил себе алкогольный коктейль, воспользовавшись баром звезды.
В мае 2012 года из дома Джулианны Мур воры вынесли драгоценности на кругленькую сумму. Среди украденных вещей оказались четверо наручных часов Cartier стоимостью 77,8 тысяч долларов, а также платиновый браслет с бриллиантами того же бренда стоимостью 33 тысячи долларов.
1/8 В мае 2012 года из дома Джулианны Мур воры вынесли драгоценности на кругленькую сумму. Среди украденных вещей оказались четверо наручных часов Cartier стоимостью 77,8 тысяч долларов, а также платиновый браслет с бриллиантами того же бренда стоимостью 33 тысячи долларов.
Фото: globallookpress.com
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Дом Пэрис Хилтон в 2008‑м году ограбили целых пять раз. Во время одной из краж кроме наличности воры вынесли из апартаментов звезды дизайнерскую одежду и украшения стоимостью в два миллиона долларов.
2/8 Дом Пэрис Хилтон в 2008‑м году ограбили целых пять раз. Во время одной из краж кроме наличности воры вынесли из апартаментов звезды дизайнерскую одежду и украшения стоимостью в два миллиона долларов.
Фото: globallookpress.com
Орландо Блум ограбили летом 2009 года. Актер уехал по делам в Нью-Йорк, оставив свой голливудский особняк. В его отсутствие в жилище забралась 18-летняя жительница Лос-Анджелеса и вынесла из дома наличные на полмиллиона долларов.
3/8 Орландо Блум ограбили летом 2009 года. Актер уехал по делам в Нью-Йорк, оставив свой голливудский особняк. В его отсутствие в жилище забралась 18-летняя жительница Лос-Анджелеса и вынесла из дома наличные на полмиллиона долларов.
Фото: globallookpress.com
В том же злополучном 2009‑м году ограбили и Меган Фокс. Инцидент произошел, когда актриса и ее бойфренд Брайан Остин Грин были в отъезде. Среди пропавших вещей в основном была одежда актеров, в частности, несколько десятков футболок Меган, а также пневматический пистолет Брайана.
4/8 В том же злополучном 2009‑м году ограбили и Меган Фокс. Инцидент произошел, когда актриса и ее бойфренд Брайан Остин Грин были в отъезде. Среди пропавших вещей в основном была одежда актеров, в частности, несколько десятков футболок Меган, а также пневматический пистолет Брайана.
Фото: @meganfox
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В 2010‑м году лондонскую квартиру Кейт Мосс «обнесли» прямо в ее присутствии. В результате кражи она лишилась трех дорогостоящих предметов искусства. Среди них был также портрет Мосс, сделанный андеграундным художником Бэнкси, стоимостью примерно в 80 тысяч фунтов стерлингов.
5/8 В 2010‑м году лондонскую квартиру Кейт Мосс «обнесли» прямо в ее присутствии. В результате кражи она лишилась трех дорогостоящих предметов искусства. Среди них был также портрет Мосс, сделанный андеграундным художником Бэнкси, стоимостью примерно в 80 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: globallookpress.com
Мать Виктории Бекхэм, Жаклин Адамс, забила тревогу, после того, как заметила, что вещи принадлежащие Бекхэмам, начали одна за другой появляться на онлайновых аукционах. В результате была обнаружена пропажа дизайнерской одежды и украшений на пять миллионов долларов.
6/8 Мать Виктории Бекхэм, Жаклин Адамс, забила тревогу, после того, как заметила, что вещи принадлежащие Бекхэмам, начали одна за другой появляться на онлайновых аукционах. В результате была обнаружена пропажа дизайнерской одежды и украшений на пять миллионов долларов.
Фото: @victoriabeckham
Дом Кортни Кардашьян "обнесли" в 2009 году, когда она, будучи беременной, отдыхала в Лас-Вегасе. В результате кражи грабители вынесли тогда из ее дома драгоценности и дизайнерские вещи на общую сумму в 108 тысяч долларов.
7/8 Дом Кортни Кардашьян "обнесли" в 2009 году, когда она, будучи беременной, отдыхала в Лас-Вегасе. В результате кражи грабители вынесли тогда из ее дома драгоценности и дизайнерские вещи на общую сумму в 108 тысяч долларов.
Фото: @kourtneykardash
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В 2009‑м году особняк Линдси Лохан взламывали дважды за три месяца. Одно ограбление прошло неудачно — злоумышленников спугнули. Но во время второго воры вынесли содержимое сейфа, одежду и украшения общей суммой на 170 тысяч долларов.
8/8 В 2009‑м году особняк Линдси Лохан взламывали дважды за три месяца. Одно ограбление прошло неудачно — злоумышленников спугнули. Но во время второго воры вынесли содержимое сейфа, одежду и украшения общей суммой на 170 тысяч долларов.
Фото: @lindsaylohan
Но незадолго до этого в дом Деппа была еще одна попытка проникновения, но уже с целью кражи. Полиция задержала женщину до того, как она успела совершить преступление.
Представители шоу-бизнеса нередко сталкиваются с кражами. Злоумышленники проникают в их дома, выносят ценные вещи, деньги и роскошные драгоценности. "Рамблер" сделал подборку самых громких ограблений.
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