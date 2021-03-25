Самые громкие ограбления звезд

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В том же злополучном 2009‑м году ограбили и Меган Фокс. Инцидент произошел, когда актриса и ее бойфренд Брайан Остин Грин были в отъезде. Среди пропавших вещей в основном была одежда актеров, в частности, несколько десятков футболок Меган, а также пневматический пистолет Брайана.