Принц Гарри и Меган Маркл опровергли признание из скандального интервью

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что не заключали брак за три дня до официальной церемонии. Хотя до этого об этом Маркл рассказала в интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Mirror.
Фото: @meghanmarkle_official@meghanmarkle_official
Представитель Гарри и Меган разъяснил, что «пара обменялась клятвами за несколько дней до официальной свадьбы».
«Уточняем, что хотя они провели личную церемонию, ее нельзя назвать настоящей свадьбой», — добавил он.
При этом во интервью Меган Маркл заявила, что они сыграли тайную свадьбу до официальной церемонии.
«Знаете, за три дня до нашей свадьбы мы поженились, об этом никто не знает. Только мы вдвоем на заднем дворе и архиепископ Кентерберийский. Мы позвонили ему и сказали: "Это будет спектакль для всего мира, но мы хотим, чтобы наш момент единения остался между нами"».