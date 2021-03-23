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На слуху: Внучка Гурченко рассказала о наследстве народной артистки

Даня Виттиг
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Внучка Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"кадр из фильма "Любовь и голуби"

Аршавин забрал машину и летнюю резину из гаража больной экс-супруги

Андрей Аршавин забрал последние вещи из гаража бывшей супруги Алисы Казьминой, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy

@_agentgirl_
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева снялась обнаженной для обложки журнала Playboy. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Старший сын Питта обвинил его в избиениях и дал показания в суде

Старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс обвинил отца в рукоприкладстве и дал против него показания в суде.

Внучка Гурченко рассказала о наследстве народной артистки

кадр из передачи
37-летняя Елена Королева должна стать наследницей дома-дачи эстрадной певицы. Недавно женщина рассказала о памятных и ценных вещах, которые остались от звездной бабушки.
@leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева напугала близких и поклонников. Звезда сообщила, что попала в реанимацию. Ей стало плохо прямо на съемках.
Звёзды,Анастасия Ивлеева,Алиса Казьмина,Елена Королева,Брэд Питт,Андрей Аршавин,Анджелина Джоли,Лера Кудрявцева,РИА Новости,
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