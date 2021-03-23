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На слуху: Внучка Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
Даня Виттиг
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
кадр из фильма "Любовь и голуби"
кадр из фильма "Любовь и голуби"
Аршавин забрал машину и летнюю резину из гаража больной экс-супруги
РИА Новости
Андрей Аршавин
забрал последние вещи из гаража бывшей супруги
Алисы Казьминой
, которая находится в больнице в тяжелом состоянии.
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новость
полностью.
Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy
@_agentgirl_
Телеведущая и блогер
Анастасия Ивлеева
снялась обнаженной для обложки журнала Playboy. Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram.
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Старший сын Питта обвинил его в избиениях и дал показания в суде
globallookpress.com
Старший сын
Брэда Питта
и
Анджелины Джоли
Мэддокс обвинил отца в рукоприкладстве и дал против него показания в суде.
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Внучка Гурченко рассказала о наследстве народной артистки
кадр из передачи
37-летняя
Елена Королева
должна стать наследницей дома-дачи эстрадной певицы. Недавно женщина рассказала о памятных и ценных вещах, которые остались от звездной бабушки.
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Кудрявцева рассказала, как оказалась в реанимации
@leratv
Телеведущая
Лера Кудрявцева
напугала близких и поклонников. Звезда сообщила, что попала в реанимацию. Ей стало плохо прямо на съемках.
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