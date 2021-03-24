Раскрылся новый скандал с наследством легендарной актрисы Смирновой

Так, Наталья Смирнова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты покойной сестры в знаменитом доме-высотке на Котельнической набережной в Москве. Известно, что квартира досталась внучатой племяннице звезды, Марине, однако она в последние годы жизни Смирновой за ней ухаживала.

При этом Смирнова-Ткаченко уверяет, что была провернута целая хитрая схем. По ее словам, Марина продала апартаменты в центре Москвы, а деньги достались позже Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной. Причем при жизни актрисы Цивин и Дрожжина находились с ней в прекрасных отношениях и приходили в гости.

Сами Цивин и Дрожжина уверяют, что никакого отношения к наследству известной советской актрисы не имеют и не подают в суд на Смирнову-Ткаченко только "из-за ее больной головы".