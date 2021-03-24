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«Как можно так относиться к детям»: Рудковская обратилась к Аршавину

Диана Товсепова
1 час назад
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала вышедшее на днях интервью бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Во время него Казьмина обвиняла в своих бедах и проблемах со здоровьем футболиста и его маму.
«Как можно так относиться к детям»: Рудковская обратилась к Аршавину
Фото: @rudkovskayaofficial@rudkovskayaofficial
Рудковская призналась, что ей обидно за некогда популярного Аршавина, погряз в жутких скандалах с матерями своих детей. Больше всего продюсера возмущает отношение футболиста к наследникам.
«Можно не любить своих жен, любовниц, но как можно так относиться к детям? Жену можно разлюбить, но дети — это на всю жизнь. Зачем тогда делать, рожать этих детей? У него четыре ребенка, все живут в социуме, у них отец — великий спортсмен. Ему нужно пересмотреть свое отношение к детям. Он завернул куда-то не туда», — заявила Рудковская.
Рудковская припомнила, как Аршавин однажды позволил себе пошутить о сыне Яны и Евгения Плющенко Саше, якобы, родители заставляют его целыми днями сниматься для соцсетей.
«Посмотри, что этот мальчик делает на льду, — обратилась Рудковская к Аршавину. — А его тренирует его папа! Бегает и прыгает с ним и по 3 часа на льду, почти каждый день тренирует. А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался».
Продюсер публично обратилась к Аршавину:
«Если бы мы были друзьями, я бы сказала: «Андрей, что ты делаешь? Это неправильно! Открой веки, это же твои дети и твоя кровь!», — цитирует Рудковскую издание Sport24.
Звёзды,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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