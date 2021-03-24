«Как можно так относиться к детям»: Рудковская обратилась к Аршавину

«Можно не любить своих жен, любовниц, но как можно так относиться к детям? Жену можно разлюбить, но дети — это на всю жизнь. Зачем тогда делать, рожать этих детей? У него четыре ребенка, все живут в социуме, у них отец — великий спортсмен. Ему нужно пересмотреть свое отношение к детям. Он завернул куда-то не туда», — заявила Рудковская.
«Посмотри, что этот мальчик делает на льду, — обратилась Рудковская к Аршавину. — А его тренирует его папа! Бегает и прыгает с ним и по 3 часа на льду, почти каждый день тренирует. А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался».
«Если бы мы были друзьями, я бы сказала: «Андрей, что ты делаешь? Это неправильно! Открой веки, это же твои дети и твоя кровь!», — цитирует Рудковскую издание Sport24.