Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде

По словам телезвезды, ночью она не могла уснуть и в какой-то момент услышала, как мужчина тихо открывает дверь, выходя из соседнего блока. На вопрос, не заблудился ли он, незнакомец никак не отреагировал и начал шагать в сторону кровати Кудрявцевой.

В итоге она решила закрыть дверь и не пускать мужчину в корпус. Ей удалось выпроводить незнакомца, однако оказалось, что дверь нельзя закрыть совсем, и мужчина продолжал попытки пройти внутрь. Из-за этого Кудрявцевой пришлось постоянно придерживать ручку двери.

«Я не помню такого страха вообще, при том, что привезли меня по ходу из-за моей и так пошатанной психики», — призналась она. Кудрявцева пояснила, что думала в этот момент только о том, что на нее может напасть этот неизвестный. По ее словам, оказалось, что мужчина — пациент из соседней палаты, который был не в себе, а кровь у него лилась из-за неаккуратно снятого катетера.