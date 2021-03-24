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Агутин прокомментировал слухи о разводе с Анжеликой Варум

Lenta.ruиещё 6
16 часов назад
Российский певец Леонид Агутин высказался о многочисленных слухах в СМИ о его разводе с Анжеликой Варум. Об этом он рассказал журналу «Караван историй».
Артист отметил, что он и Варум состоят в браке больше 20 лет и не собираются разводиться. При этом, Агутин подчеркнул, что слухи об их разводе периодически возникают в течение последних 15 лет.
«Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи», — предположил певец.
Он добавил, что родители тяжело реагировали на первые «разводы», однако потом им удалось привыкнуть к подобным заявлениям СМИ.
В январе текущего года стало известно, что дочь певца Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум, стала гражданкой США. Известно, что Елизавета Варум с детства живет в Соединенных Штатах Америки, где ее воспитывали дедушка, бабушка и дядя по материнской линии.
Звёзды,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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